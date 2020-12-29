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Из-за столкновения двух такси на Косыгина образовалась пробка

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Как именно произошла авария, пока неизвестно.

Вечером в субботу, 16 января, на проспекте Косыгина столкнулись два автомобиля, из-за чего образовалась пробка, сообщил корреспондент Piter.TV. 

Как именно произошло столкновение такси "Ситимобил" и "Убер", пока неизвестно. Судя по фото, которыми поделился корреспондент, к месту еще не прибыли службы экстренного реагирования. Нуждаются ли участники аварии в помощи врачей, тоже пока неясно.

Ранее мы писали, что двух членов этнической ОПГ уличили в серии краж корейских иномарок в Петербурге.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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