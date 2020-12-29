Из-за столкновения двух такси на Косыгина образовалась пробка

Вечером в субботу, 16 января, на проспекте Косыгина столкнулись два автомобиля, из-за чего образовалась пробка, сообщил корреспондент Piter.TV.
Как именно произошло столкновение такси "Ситимобил" и "Убер", пока неизвестно. Судя по фото, которыми поделился корреспондент, к месту еще не прибыли службы экстренного реагирования. Нуждаются ли участники аварии в помощи врачей, тоже пока неясно.
Ранее мы писали, что двух членов этнической ОПГ уличили в серии краж корейских иномарок в Петербурге.
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все