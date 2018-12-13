Автолюбитель пытался в Петербурге заменить водительские права с фальшивой медсправкой

В ГИБДД отказались принять поддельные документы и завели уголовное дело на мошенника.

В Калининском районе Петербурга задержан автомобилист, который предоставил предположительно поддельную медицинскую справку для замены удостоверения на управление машиной. Сейчас в отношении уроженца Рязанской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция установила, что подозреваемый обратился с заявлением о замене водительских прав в МРЭО ГИБДД №17 по лабораторному проспекту. Представителей закона смутили документы: на них отсутствовали необходимые водяные знаки. Справку принимать отказались.

Известно, что водителю 28 лет. Его обязали прибыть в местное отделение правоохранительных органов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Купчино сотрудники ККИ снесли незаконно установленный автосервис.

Фото: Piter.tv