В Купчино сотрудники ККИ снесли незаконно установленный автосервис

На Малой Балканской исчез сервисный центр, незаконно занимавший городскую территорию.

Во Фрунзенском районе Петербурга специалисты Комитета по контролю за имуществом демонтировали автомобильный сервисный центр. Чиновники отметили, что павильон был установлен незаконно на Малой Балканской улице.

Отметим, что предприниматель самовольно занял 170 квадратных метров городской территории. Никаких договоров с ККИ владелец не подписывал.

Ведётся работа по привлечению землепользователя к установленной законом ответственности добавили в пресс-службе ведомства

Ранее Piter.tv писал о том, что на Есенина сотрудники ККИ разобрали большую "Хинкальную.

Фото: Piter.tv