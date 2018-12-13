На Есенина сотрудники ККИ разобрали большую "Хинкальную"

В Выборгском районе Петербурга Комитет по контролю за имуществом совместно с подрядчиками разобрали павильон, признанный незаконным. В помещении на улице Есенина, 30 владелец разместил хинкальную. Кроме убытков от демонтажа конструкции нарушителю придется заплатить городу штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.
Специалисты отметили, что выявлен факт незаконного занятия земельного участка, находящегося в собственности Петербурга. В общей сложности несанкционированная постройка разместилась на территории в 136 квадратных метров. Отметим, что немногим ранее Смольный заключал контракт с арендодателем, но договоренность была расторгнута еще в мае 2018 года. С того времени бизнесмен так и не продлил аренду.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские чиновники изъяли железный трон из "Игры престолов" в центре города.
Фото: пресс-служба ККИ
Обсуждение ( 4 )
На ргис и сайте правительства Санкт-Петербурга (КИО) в схеме размещения НТО чётко написано договор до 30.06.2021 года, информация от 29.03.2019.А тут пишут в мае, это обман или задним числом сделали. Ну и власть, делают что хотят...
Как такое возможно? Сначала дали, а потом отменили, а здание куда? Сделано, кстати добротно.
Лучше баки для мусора там поставьте, привычнее как-то будет
Неееееееет!!!! Верните все как было!!!!
Свое время разрешение дали потом передумали
Жаль .... вкусный был там шашлычок :(((