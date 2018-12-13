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На Есенина сотрудники ККИ разобрали большую "Хинкальную"
Сегодня, 12:32
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lesjasap

На Есенина сотрудники ККИ разобрали большую "Хинкальную"

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Предприниматель отказался продлевать договор аренду с городом еще в прошлом году.

В Выборгском районе Петербурга Комитет по контролю за имуществом совместно с подрядчиками разобрали павильон, признанный незаконным. В помещении на улице Есенина, 30 владелец разместил хинкальную. Кроме убытков от демонтажа конструкции нарушителю придется заплатить городу штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Специалисты отметили, что выявлен факт незаконного занятия земельного участка, находящегося в собственности Петербурга. В общей сложности несанкционированная постройка разместилась на территории в 136 квадратных метров. Отметим, что немногим ранее Смольный заключал контракт с арендодателем, но договоренность была расторгнута еще в мае 2018 года. С того времени бизнесмен так и не продлил аренду.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские чиновники изъяли железный трон из "Игры престолов" в центре города.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: кки, улица есенина, хинкальная
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 13:27

На ргис и сайте правительства Санкт-Петербурга (КИО) в схеме размещения НТО чётко написано договор до 30.06.2021 года, информация от 29.03.2019.А тут пишут в мае, это обман или задним числом сделали. Ну и власть, делают что хотят... 

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Аноним
Сегодня 13:29

Как такое возможно? Сначала дали, а потом отменили, а здание куда? Сделано, кстати добротно.

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Аноним
Сегодня 13:34

Лучше баки для мусора там поставьте, привычнее как-то будет

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Аноним
Сегодня 13:33

Неееееееет!!!! Верните все как было!!!! 

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Аноним
Сегодня 13:22

Свое время разрешение дали потом передумали

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Аноним
Сегодня 13:30

Жаль .... вкусный был там шашлычок :(((

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