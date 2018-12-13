На Есенина сотрудники ККИ разобрали большую "Хинкальную"

Предприниматель отказался продлевать договор аренду с городом еще в прошлом году.

В Выборгском районе Петербурга Комитет по контролю за имуществом совместно с подрядчиками разобрали павильон, признанный незаконным. В помещении на улице Есенина, 30 владелец разместил хинкальную. Кроме убытков от демонтажа конструкции нарушителю придется заплатить городу штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Специалисты отметили, что выявлен факт незаконного занятия земельного участка, находящегося в собственности Петербурга. В общей сложности несанкционированная постройка разместилась на территории в 136 квадратных метров. Отметим, что немногим ранее Смольный заключал контракт с арендодателем, но договоренность была расторгнута еще в мае 2018 года. С того времени бизнесмен так и не продлил аренду.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские чиновники изъяли железный трон из "Игры престолов" в центре города.

Фото: пресс-служба ККИ