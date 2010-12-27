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Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайт по продаже санкнижек и медицинских справок
Сегодня, 15:12
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lesjasap
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Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайт по продаже санкнижек и медицинских справок

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В Северной столице закроют сайт по нелегальной продаже медицинских документов.

Прокуратура Петродворцового района требует суд запретить доступ к сайту, который занимается продажей "липовых" медицинских справок и санитарных книжек. При этом, на ресурсе сообщается, что получение документов не предполагает реального прохождения врачей и сдачи анализов, а получить их можно, просто заплатив. Специалистов-предпринимателей не смущает даже выписка документов задним числом.

Также на сайте указаны способы обхождения закона в отношении ответственности об использовании заведомо подложных документов. В настоящее время ресурс находится в свободной доступе для всех пользователей Интернета.

Районная Прокуратуры обратилась с исковым заявлением в суд. Ведомство просит Службу по надзору в сфере связи разобраться в ситуации и запретить указанный сайт. Закон встал на сторону истца,. Теперь IP-адрес мошеннической страницы попадет в Единый реестр доменных имен, распространение информации из которой запрещено на территории России.

Прокуратура проследит за исполнением решения судебной системы.

Напомним, что на судне связи "Иван Хурс"  закрыто 80% ходовых удостоверений.

Фото: Pixabay.com

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Теги: медицинская справка , петродворцовый районный суд , прокуратура , сайт , санитарная книжка , суд
Категории: Новости СПб

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