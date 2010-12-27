Судно связи "Иван Хурс": закрыто 80% ходовых удостоверений

"Иван Хурс" продолжает успешно проходить испытания в Балтике.

Судно связи "Иван Хурс" закрыл 80 процентов ходовых удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Судостроительного завода "Северная верфь". По данным представителей организации, испытания в Балтийском море продолжаются. В ближайшее время начнутся государственные проверки. Ими займутся члены экипажа и сдаточная команда. В настоящее время на корабле находятся около 200 человек. Они занимаются энергетической установкой, тестати якорных и рулевых устройств и гидроакустических комплексов, навигационных систем и объектов связи. Специалисты изучают возможности маневрирования, управляемость и другие мореходные качестве "Ивана Хурса" в реальных условиях.

Напомним, что корабль назван в честь вице-адмирала флота, который занимался созданием и развитием постоянно действующей системы разведки ВМФ СССР. Водоизмещение "Иван Хурс" - четыре тысячи тонн. На корабле может поместиться до 131 человека из состава экипажа.

Фото: ПАО Судостроительного завода "Северная верфь"