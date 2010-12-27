Из-за смерти детей при пожаре в Петербурге возбудили дело

Трагедия, унесшая жизни брата и сестры, случилась вечером 26 августа на Малой Разночинной улице.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге. Соответствующую информацию привела пресс-служба Следственного комитета России.

Как установили следователи, родители детей в момент трагедии гуляли на улице с собакой. В квартире из-за неисправной проводки случился пожар, а дети скончались от отравления угарным газов.

В СК РФ завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Расследование дела находится на особом контроле руководства ГСУ СКР по СПб.

Трагедия случилась вечером 26 августа на Малой Разночинной улице. Трехлетний ребенок скончался в помещении, где происходил пожар, а его 12-летняя сестра умерла по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Фото: newizv.ru