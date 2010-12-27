Из-за съемок триллера "Девятая" в Петербурге на день закроют Соляной переулок

Сначала перекроют Соляной переулок, затем - Замковую улицу.

В Петербурге днем 24 апреля перекроют участок дороги на Соляном переулке. Он будет полностью недоступен для движения автомобилей. Об этом сообщают представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ведомства предупреждают жителей города, что участок от Соляного переулка до Гангутской улицы будет ограничен: 23 апреля с шести часов утра до семи часов утра 25 апреля, а с шести утра до семи часов утра 24 апреля и вовсе закрыт.

Причиной такого события станет съемочный процесс. В этот день режиссер Николай Хомерики продолжит работать над триллером "Девятая". В Северной столице уже во второй раз происходит закрытие улицы из-за данного проекта. Стоит отметить, что и не последнее: следующее перекрытие намечено на 15 мая. В зону попадает Замковая улица. Там запретят останавливаться автомобилям, начиная от шести утра 14 мая до пяти часов утра 15 мая по участку от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, а также до 00 часов перекроют проезд.

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