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Из-за ремонта светофоров ограничат движение на перекрестке Непокоренных и Гражданского

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Ремонт светофоров на перекрестке Непокоренных и Гражданского ограничит движение более чем на две недели.

Как сообщает "Петербургский дневник", в Северной столице на перекрестке Непокоренных и Гражданского из-за ремонта светофоров движение будет ограничено с 6 по 24 сентября по ночам - с 22 часов до 7:00.

Помимо этого, с 16 по 18 сентября ночью движение будет недоступно по Кушелевской дороге – от Непокорённых до Новороссийской улицы, а также с 22 по 24 сентября - по проспекту Непокоренных от Гражданского до улицы Старцевой.

Теги: новости питера , новости спб , ограничение движения петербург , ремонт дорог
Категории: Новости СПб

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