Из-за ремонта светофоров ограничат движение на перекрестке Непокоренных и Гражданского

Ремонт светофоров на перекрестке Непокоренных и Гражданского ограничит движение более чем на две недели.

Как сообщает "Петербургский дневник", в Северной столице на перекрестке Непокоренных и Гражданского из-за ремонта светофоров движение будет ограничено с 6 по 24 сентября по ночам - с 22 часов до 7:00.



Помимо этого, с 16 по 18 сентября ночью движение будет недоступно по Кушелевской дороге – от Непокорённых до Новороссийской улицы, а также с 22 по 24 сентября - по проспекту Непокоренных от Гражданского до улицы Старцевой.