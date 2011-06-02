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В Петербурге из-за ремонта путей изменится маршрут трамвая №21
Сегодня, 14:49
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В Петербурге из-за ремонта путей изменится маршрут трамвая №21

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В течение двух дней маршрут трамвая будет изменен.

На следующей неделе, 4 и 5 октября, маршрут трамвая № 21 изменится из-за ремонта путей на конечной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок". 

От Придорожной аллеи по действующей трассе до платформы Старая Деревня будут следовать трамваи № 21. Ремонта путей проводится на конечной станции "Приморский проспект".

Ранее в воскресенье автобусы №134А и 134Б изменят маршруты. автобусы будут следовать без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок 


 

Теги: изменение маршрута, маршрут, ремонт, трамвай, трамвай 21, трамвайные пути
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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