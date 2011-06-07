Из-за прорыва газопровода в Красном Селе изменились маршруты автобусов

На место прибыли экстренные службы.

Днем в среду, 16 июня, на улице Свободы в Красном Селе прорвался газопровод, сообщили очевидцы в соцсетях.

Там классические раскопки с повреждением всего, до чего дотянется ковш экскаватора. В данном случае успешно перекопан газопровод. уточнил пользователь сети

Здания эвакуировали, а газ отключили по всему Красному Селу и Дудергофу.

Из-за этого маршрут автобусов №№ 146, 443, 454 изменился: транспорт идет в объезд по улице Юных Пионеров.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее мы писали, что электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.

Фото: vk.com/krasnoe_selo