Из-за прорыва газопровода в Красном Селе изменились маршруты автобусов

Днем в среду, 16 июня, на улице Свободы в Красном Селе прорвался газопровод, сообщили очевидцы в соцсетях.
Там классические раскопки с повреждением всего, до чего дотянется ковш экскаватора. В данном случае успешно перекопан газопровод.
уточнил пользователь сети
Здания эвакуировали, а газ отключили по всему Красному Селу и Дудергофу.
Из-за этого маршрут автобусов №№ 146, 443, 454 изменился: транспорт идет в объезд по улице Юных Пионеров.
Обстоятельства аварии пока неизвестны.
Ранее мы писали, что электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.
Фото: vk.com/krasnoe_selo
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