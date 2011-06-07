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Из-за прорыва газопровода в Красном Селе изменились маршруты автобусов
Сегодня, 15:55
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Из-за прорыва газопровода в Красном Селе изменились маршруты автобусов

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На место прибыли экстренные службы.

Днем в среду, 16 июня, на улице Свободы в Красном Селе прорвался газопровод, сообщили очевидцы в соцсетях.

Там классические раскопки с повреждением всего, до чего дотянется ковш экскаватора. В данном случае успешно перекопан газопровод.

уточнил пользователь сети

Здания эвакуировали, а газ отключили по всему Красному Селу и Дудергофу. 

Из-за этого маршрут автобусов №№ 146, 443, 454 изменился: транспорт идет в объезд по улице Юных Пионеров.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. 

Ранее мы писали, что электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Теги: взрыв газопровода, красное село
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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