Из-за прокладки теплосети на севере Петербурга транспортное движение будет ограничено

В Петербурге вводятся новые ограничения движения.

В Петербурге в Государственной административно-технической инспекции сообщили, что с 16 ноября будут вестись работы по прокладке теплосети на Богатырском проспекте. В связи с этим водителям придется терпеть ограничение движения.

До 25 декабря будет закрыто транспортное движение по Туристской улице от Богатырского проспекта до Камышовой улицы. По боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

Кроме того, с 16 по 24 ноября будет прекращено движение по боковому проезду нечетной стороны Богатырского проспекта от Яхтенной улицы до Туристской улицы, а с 27 по 28 ноября закрыт боковой проезд нечетной стороны от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.