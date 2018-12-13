В четырех районах Петербурга начнутся гидравлические испытания сетей

Со вторника, 14 мая, в Северной столице проводят гидравлические испытания сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".
Гидравлические испытания идут в четырех районах Петербурга, а именно в Красногвардейском, Приморском, Пушкинском и Невском районах.
Такие меры необходимы для того, чтобы использовать эти сети в следующем отопительном сезоне.
Также в ведомстве сообщили, что с 13 мая по 1 сентября специалисты проведут ланово-профилактический ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов.
Теплоэнергетики просят горожан быть бдительными и не подходить к местам парения и вытекания воды. При их обнаружении сообщить об инциденте по телефонам 004, 112 233-00-08.
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Фото:pixabay
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