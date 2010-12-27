Горячая неделя: испытания тепловых сетей продолжатся в 4 районах Петербурга

ГУП ТЭК СПб проверит коммуникации в Выборгском, Колпинском, Красносельском и Приморском районах.

В Петербурге продолжается опасная пора экстремальных проверок теплосетей в районах силами ГУП ТЭК Спб. Сегодня, 12 апреля, максимально горячую воду пустят по трубам в Выборгском, Приморском, Колпинском и Красносельском районах. Местных жителей предупреждают о возможных прорывах труб: людей просят помнить о необходимых предосторожностях и незамедлительно сообщать о признаках прорывов коммунальщикам.

В Приморском районе 12 апреля испытают внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной пос. Лисий Нос, Деловая ул., 3. В Выборгском районе 12 апреля будут испытаны внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной Большой Сампсониевский пр., 97 и от групповой котельной Сердобольская ул., 1, а также магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц: Манчестерская, пр.Энгельса, пр. Тореза, Нежинская, Решетова, Гаврская, Гданьская . В Красносельском районе 12 апреля испытают внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных ул. 25 Октября, 105, Можайский, Театральная ул., 15 и Петергофское ш., 27. В Колпинском районе 12 апреля испытают внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной ул. Заводская, 15 к.2. пресс-служба ГУП ТЭК

Сезон проверки городских теплосетей стартовал в Северной столице 26 марта. Он продлится до 27 апреля: за это время коммунальщики проведут 94 температурных испытаний. Запуск горячей воды на максимально возможных температурах позволят экспертам выявить проблемы в коммунальной инфраструктуре города. Сложность заключается в том, что в случае прорыва или утечки воды, ТЭК Спб не сможет оперативно перекрыть поток воды. ГУП "ТЭК СПб" убедительно просит горожан быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний: не приближаться к местам парения, помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

Фото: Piter.TV