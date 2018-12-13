"Газпром энергохолдинг" снова обсудит со Смольным покупку акций "Теплосети"

Переговоры пройдут накануне отопительного сезона.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что "Газпром энергохолдинг" обсудит со Смольным покупку акций "Теплосети". Об этом сообщил гендиректор "Газпром энергохолдинга", владеющего контрольным пакетом АО Денис Федоров.

По словам Федорова, ситуация с сетями является крайне сложной для холдинга. Известно, что переговоры пройдут накануне отопительного сезона.

Мы за эти годы рассматривали разные варианты действий по "Теплосети", ни один из них не является приоритетным отметил он

Напомним, что власти города на Неве выделили 1,5 млн рублей на ремонт тепловых сетей. В городе проведут работы по устранению аварийности. По словам экспертов, почти 50% инженерных коммуникаций в центре города находится в изношенном состоянии, и их эксплуатация длится дольше положенных 25 лет. Именно этим от части объясняется большое количество жалоб на прорывы труб.

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Фото:Piter.TV