Депутат с ЗАКСа: "Ситуация с износом теплосетей в Петербурге продолжит ухудшаться"

Напомним, что 28 сентября в антикафе "Типичный Питер" в Адмиралтейском районе трагедия. В результате прорыва трубы с горячей водой от ожогов скончались два молодых человека, находившихся внутри здания.

Депутат петербургского ЗакСа Сергей Никешин заявил, что ситуация с износом теплосетей в Петербурге продолжит ухудшаться. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Как оказалось, теплосети города сильно изношены, но отремонтировать их невозможно, потому что ими владеет частная компания. По словам политика, переговоры между "ТГК-1" и городом длятся уже несколько лет.

Компания хочет продать сети городу, но город хочет их взять и бесплатно. Это продолжается около 5 лет. Так как город хочет забрать сети, "ТГК-1" перестали их ремонтировать, ведь рано или поздно их придется отдать, и нет особенного смысла вкладывать деньги в ремонт. Эта неопределённость и привела к трагедии, в которой погибли два человека сообщает Сергей Никешин

Напомним, что 28 сентября в антикафе "Типичный Питер" в Адмиралтейском районе трагедия. В результате прорыва трубы с горячей водой от ожогов скончались два молодых человека, находившихся внутри здания.

Депутат отметил, что в числе основных акционеров частной компании есть "Газпром энергохолдинг" и финский концерн "Fortum". И если с первым акционером переговоры прошли успешно, то иностранная компания наотрез отказалась от предложения.

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