Студенты жалуются на то, что они голодают из-за мизерной стипендии

Студенты колледжей и вузов выложили петицию, где они просят повысить стипендии до МРОТ.

Учащиеся российских колледжей и вузов создали петицию на сайте Change.org, где требуют повысить их стипендию до регионального минимального размера оплаты труда.

По словам учащихся, денежные выплаты настолько малы, что их не хватает даже на самую дешевую еду. В итоге, студентам приходится во время учебы еще и работать, что не всегда хорошо сказывается на образовательном процессе и дальнейшей карьере.

Учащиеся вузов должны иметь возможность полностью сосредоточиться на учебе и не тратить время на подработки. Выдержка из петиции

К моменту публикации обращение подписали 1386 человек.

По данным Минпросвещения, средний размер академической стипендии — 809 рублей для учащихся техникумов и колледжей, 1484 рубля — для вузов. Аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры вузов получают 2921 рубль. Повышенная стипендия составляет 8755 рублей. В конце сентября этого года правительство выдвинуло предложение о повышении стипендий на 4,3 процента в 2019 году, на 3,8 процента — в 2020 году, на 4 процента — в 2021-м.

В мае 2018 года МРОТ стал равен прожиточному минимуму и составил 11 163 рублей.

Ранее на Piter.TV: Дима Билан рассказал, как в юности потратил всю стипендию на помощь пенсионерке.

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