Дима Билан рассказал, как в юности потратил всю стипендию на помощь пенсионерке

Дима Билан поделился с Piter.TV милой историей об одном из главных добрых поступков в своей жизни.

Дима Билан признался Piter.TV, что с детства испытывал желание помогать бедным людям. Об этом он рассказал нашему каналу после выступления на благотворительном фестивале "Будь с городом" в Санкт-Петербурге. Певец вспомнил историю из юности, когда он еще не был звездой, а жил на одну стипендию. Тогда он потратил все свои деньги на то, чтобы помочь бедной пожилой женщине.

"Случай из самого детства. Стоишь, например, в магазине, стипендия маленькая, бабушка стоит, не может выбрать какую-то колбасу. Денег не хватает. А ты такой: "давайте я Вам на все деньги куплю, вот это, это и это". Такое было в моей жизни", - рассказал Дима Билан.

По его словам, музыку тоже можно сравнить с благотворительностью: ведь в творчестве тоже есть заряд добра и позитива.

"Мне не чужды это ощущения и чувства, я в принципе себе не противоречу здесь. Музыка у меня про любовь, я считаю, что любовь сильнее политики, сильнее всех наших умозаключений, геополитики и всего остального, потому что это нулевая точка отсчета. Оттуда все шагает. Пусть это выглядит помпезно, патетически но это так" - сказал Дима.

Видео: Piter.TV