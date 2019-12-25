Из-за прогулов главе Шлиссельбурга сократили жалование в 6 раз

В течение трех месяцев Лашков будет получать ежемесячную выплату в 24 тыс. рублей. До этого вместе с надбавками он получал 150 тыс. рублей.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что главу Шлиссельбурга наказали за систематическую неявку на работу. Так, жалование Максима Лашкова сократили до оклада. Об этом пишут "Невские новости".

Такое решение приняли на заседании МО Шлиссельбурга. Мундеп Владимир Номеров заявил, что глава Шлиссельбурга приходил на работу раз в месяц и не подписывал вовремя документы. В результате этого с этого момента и в течение трех месяцев Лашков будет получать ежемесячную выплату в 24 тыс. рублей. До этого вместе с надбавками он получал 150 тыс. рублей.

Лашков отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.

Ранее петербуржцы обозначили минимальную желаемую зарплату. На данный момент размер МРОТ в городе составляет 21,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

