Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич

Александр Вучич принят на лечение 15 ноября.

Президент Сербии был госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщили в секретариате правительства.

Александр Вучич принят на лечение 15 ноября в связи с кардиоваскулярными проблемами. Он находится в отделении кардиологии Военно-медицинской академии. Сербскому лидеру в настоящий момент 49 лет, он руководит страной с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Вучич должен встретиться с Владимиром Путиным в начале декабря. Темой обсуждения станет ситуация на Балканах, в том числе вопрос Косово и Метохии.

Видео: euronews (in English); AFP news agency