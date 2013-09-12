Из-за подготовки к "Алым парусам" в центре Петербурга временно закрывается движение судов

Движение судов будет закрыто с 24 по 26 июня.

Из-за подготовки к празднику выпускников "Алым парусам" в центре Петербурга временно закроют движение судов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города в среду, 23 июня.

Так, с 20:00 24 июня до 1:30 25 июня движение судов будет закрыто по Неве от истока реки Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов, Зимней канавке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, по Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и по Кронверкскому проливу от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

Кроме того, в день проведения "Алых парусов" с 19:00 25 июня до 8:00 26 июня движение судов будет закрыто по Неве от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов, Большой Неве от Дворцового моста до Благовещенского моста и Малой Неве от Биржевого моста до Тучкова моста. Также движение судов закрывается по Большой Невке от реки Невы до Гренадерского моста, Зимней канавке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, по Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Кронверкскому проливу от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

Ранее мы писали, что во время проведения "Алых парусов" проезд по ЗСД будет бесплатным.

Фото: Piter.tv