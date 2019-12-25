Военнослужащие вернутся в части, где проведут 14 дней в изоляции.

Из-за переноса парада Победы военнослужащих отправят на карантин. Об этом сообщили представители Минобороны России. В пресс-службе ведомства пояснили, что все солдаты будут возвращены в части. При этом все задействованные в подготовке к торжественному мероприятию военнослужащие будут 14 дней находиться в изоляции.

В Минобороны России добавили, что определено место хранения для военной техники и оборудования, которые участвовали в тренировках перед Парадом Победы. После дезинфекции боевых машин их направят в общевойсковое соединение Западного военного округа. Специалисты также обработают железнодорожные вагоны и другие транспортные средства, на которых перемещались военные. Личный состав ведомства получит медицинские индивидуальные средства защиты.

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