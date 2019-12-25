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Из-за обрыва контактного провода на проспекте Ветеранов изменили движение троллейбусов
Сегодня, 9:34
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Из-за обрыва контактного провода на проспекте Ветеранов изменили движение троллейбусов

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Троллейбусы №№20, 44, 37 будут ходить по измененному маршруту до окончания аварийных работ.

В понедельник, 6 декабря, с 8:30 троллейбусы №№20, 44, 37 изменили маршруты из-за обрыва контактного провода на проспекте Ветеранов у парка Александрино. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

До окончания аварийный работ троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам: №№ 20, 44: у станции метро "Проспект Ветеранов" разворачиваются в обратную сторону, а №37 пойдет в объезд по проспекту Маршала Жукова, Ленинскому проспекту и бульвару Новаторов. 

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута троллейбусов, маршрут троллейбусов петербург, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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