Из-за обрыва контактного провода на проспекте Ветеранов изменили движение троллейбусов

Троллейбусы №№20, 44, 37 будут ходить по измененному маршруту до окончания аварийных работ.

В понедельник, 6 декабря, с 8:30 троллейбусы №№20, 44, 37 изменили маршруты из-за обрыва контактного провода на проспекте Ветеранов у парка Александрино. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

До окончания аварийный работ троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам: №№ 20, 44: у станции метро "Проспект Ветеранов" разворачиваются в обратную сторону, а №37 пойдет в объезд по проспекту Маршала Жукова, Ленинскому проспекту и бульвару Новаторов.

Фото: Piter.tv