Из-за непогоды закрывали парки Петергофа

Из-за ливня с 17:00 были недоступны для посетителей Нижний парк, Верхний сад, Александрия, Острова.

Парки и сады Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" закрывали в связи с непогодой 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Из-за ливня с 17:00 были недоступны для посетителей Нижний парк, Верхний сад, Александрия, Острова. Однако спустя время они вновь открылись.

Туча стремительно покинула наши края, парки и сады открыты. Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Ливни и град обрушились на Петербург сегодня вечером. В Приморском районе за несколько часов уже выпала треть месячной нормы осадков – 28 миллиметров.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"