Из-за непогоды закрывали парки Петергофа

Парки и сады Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" закрывали в связи с непогодой 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Из-за ливня с 17:00 были недоступны для посетителей Нижний парк, Верхний сад, Александрия, Острова. Однако спустя время они вновь открылись.
Туча стремительно покинула наши края, парки и сады открыты.
Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"
Ливни и град обрушились на Петербург сегодня вечером. В Приморском районе за несколько часов уже выпала треть месячной нормы осадков – 28 миллиметров.
Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"
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