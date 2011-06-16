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Из-за непогоды закрывали парки Петергофа
Сегодня, 18:37
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Из-за непогоды закрывали парки Петергофа

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Из-за ливня с 17:00 были недоступны для посетителей Нижний парк, Верхний сад, Александрия, Острова.

Парки и сады Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" закрывали в связи с непогодой 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Из-за ливня с 17:00 были недоступны для посетителей Нижний парк, Верхний сад, Александрия, Острова. Однако спустя время они вновь открылись.

Туча стремительно покинула наши края, парки и сады открыты. 

Пресс-служба ГМЗ "Петергоф" 

Ливни и град обрушились на Петербург сегодня вечером. В Приморском районе за несколько часов уже выпала треть месячной нормы осадков – 28 миллиметров.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Теги: ливни и грозы, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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