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Из-за ложной сигнализации из здания СПбГИПСР эвакуировали 350 человек
Сегодня, 12:45
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nadezhda_sib

Из-за ложной сигнализации из здания СПбГИПСР эвакуировали 350 человек

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Возобновление занятий пришлось ожидать во дворе.

Утром 28-го сентября из здания Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы эвакуировали 350 человек. Там сработала ложная сигнализация, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнализация сработала на 7-м этаже в архиве в здании на 12-линии В.О, 13. Студенты и сотрудники вуза вышли на улицу еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о заминировании Пулково. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: вуз, сигнализация, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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