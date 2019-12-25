Из-за ложной сигнализации из здания СПбГИПСР эвакуировали 350 человек

Возобновление занятий пришлось ожидать во дворе.

Утром 28-го сентября из здания Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы эвакуировали 350 человек. Там сработала ложная сигнализация, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнализация сработала на 7-м этаже в архиве в здании на 12-линии В.О, 13. Студенты и сотрудники вуза вышли на улицу еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о заминировании Пулково.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK