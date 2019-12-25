Пандемия коронавируса в Петербурге замедлила поставки автобусов и троллейбусов

Транспорт доезжал до города на несколько месяцев позже срока.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году петербургские "Горэлектротранс" и "Пассажиравтотранс" не получили вовремя весь закупленный транспорт. По информации "Делового Петербурга", организации должны были получить от поставщиков 500 автобусов и троллейбусов, но на деле до города доехали только 349 автобусов.

Также отмечается, что некоторые партии транспорта приходили с задержкой, а часть поставленных автобусов уезжала на устранение выявленных на приемке замечаний. 65 газовых автобусов ЛиАЗ–5292.67 по контракту на 1,2 млрд рублей Петербург получил лишь в конце декабря, хотя транспорт должен был приехать в ноябре. За задержку поставщику выставили штраф в 664 тысячи рублей. Как выяснилось, задержка произошла из-за найденных в креплениях газового оборудования некоторых автобусов дефектов. Проблемы возникли также с поставкой сотни дизельных больших автобусов, которые ГУП ждал в мае, но получил в начале сентябре. На линию транспорт вышел вовсе в декабре из-за неполадок с валидаторами.

Ранее мы сообщали, что в марте в Петербурге появятся первые в России алюминиевые трамваи.

Фото: Piter.TV