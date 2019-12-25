В марте в Петербурге появятся первые в России алюминиевые трамваи

Новейший транспорт носит название "Витязь-Ленинград".

В марте 2021 года на улицах Петербурга появится первый в России полностью алюминиевый трамвай. Как сообщил журналистам президент "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур, скоро транспорт под названием "Витязь-Ленинград" передадут заказчику.

Известно, что новый трамвай на 3 тонны легче аналогов, снижает нагрузку на рельсы и иначе потребляет электроэнергию. Отмечается, что для производства "Витязя-Ленинград" компания поменяла технологию производства и конструкторскую документацию. "Транспортные системы" выиграли тендер на поставку 11 трамваев "Богатырь" и два трамвая "Витязь", но последние компания решила поставлять в обновленном виде. Алюминиевый транспорт Петербург получит за те же деньги.

Тем временем, "Леноблохота" ищет стоянку в Шлиссельбурге за 480 тысяч рублей.

Фото: ПК Транспортные системы