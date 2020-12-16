"Леноблохота" ищет стоянку в Шлиссельбурге за 480 тысяч рублей

10 февраля состоится электронный аукцион.

Управление по охотничьему хозяйству Ленобласти планирует арендовать парковку для своих снегохода, катера и квадроцикла. Как сообщается на портале госзакупок, 10 февраля состоится электронный аукцион на аренду стоянки, начальная цена контракта составляет 480 тысяч рублей.

Известно, что исполнитель должен предоставить три стояночных места для транспорта "Леноблохоты", выдавать транспорт ведомству будут по заявке. Средства на аренду выделят из областной казны, контракт будет действовать с марта 2021 года по ноябрь 2023 года.

Бесплатная парковка, платная стоянка или сквер. Арендованный участок на Октябрьской набережной простаивает за забором пятый месяц.

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