Красноярск: Из-за коммунальной аварии иномарка ушла под землю

В сети появилось видео момента провала автомобиля и последствий этого инцидента.

Сегодня утром, 1 декабря, в Красноярске из-за серьезной аварии посреди дороги внедорожник ушел под землю.

В результате аварии вся улица Вавилова ушла под воду. Горячая вода разлилась по проезжей части. Пар окутывал все машины, видимость была очень плохая. Автомобилисты оказались в кипящем плену. Многие пожалели, что поехали этой улицей, но и развернуться было уже невозможно. Один из водителей снял на виде, как сквозь промоину в дороге ушел внедорожник "Митсубиси Паджеро" (На видео справа на 31 секунде).

Сообщается, что водитель и пассажир иномарки не пострадали. Они сумели благополучно выбраться из авто. После происшествия автомобиль вызволили из дорожного плена с помощью крана. Насколько серьезные повреждения получил автомобиль неизвестно.

В социальных сетях в сообществах Красноярска бурно обсуждают это ЧП. По некоторым сообщениям, эту улицу ремонтировали летом. Очевидцы происшествия делятся фотографиями и видео с места событий.

Видео: YiuTube/ denchesTV, kraschp, Социальные медиа

Фото: ВК, ЧП Красноярск