Из-за карантина дельфинарий в Петербурге оказался под угрозой закрытия

Зарплаты сотрудников уже были урезаны на треть.

Сотрудники и руководство дельфинария на Крестовском острове в Петербурге из-за карантина по коронавирусу оказались в неудобном положении. Заведению грозит закрытие – корм для животных приобретался на средства с продажи билетов. После введения новых ограничительных мер посетителей в дельфинарии не видели два месяца.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", владельцы дельфинария всерьез задумались временно отправить моржей и дельфинов в Юго-Восточную Азию. Примерно корма хватает до 8 июня, но "силы на исходе", рассказал директор Игорь Костов.

Заработные платы сотрудников уже были урезаны на треть, а общие расходы дельфинария (туда входят еда, лекарства и оборудование) составляют порядка 5 млн рублей в месяц. Учреждение внесено в список предприятий, которым окажут господдержку, но пока неизвестны сроки ее оказания.

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