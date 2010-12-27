В Петербурге частично закрыты 9 школ: более 20% учеников не пришли на занятия из-за гриппа

В Петербурге отменена учеба в 20 классах 9 средних школ из-за вируса ОРВИ. Об этом сообщили представители управления Роспотребнадзора.
Согласно статистическим данным ведомства, более 20 процентов детей заболели гриппом. Из-за большого количества отсутствующих в классах руководству данных заведений пришлось временно приостановить обучение.
Однако, специалисты отмечают, что в настоящее время в Северной столице уровень заболеваний респираторными вирусными инфекциями продолжает оставаться в статусе неэпидемического состояния. К 26 февраля показатель гриппа в Петербурге не превышает отметки в 46,5 процентов. Процесс контролируется ответственными организациями.
Пока что только девять школ заявили о частичном закрытии. Срок импровизированных “каникул” продлится в течение недели. Также ситуация затронула и дошкольные учреждения. По городу дома с родителями остались шесть групп в пяти детсадах.
Эксперты рекомендуют в условиях морозов меньше времени проводить на улице, тепло одеваться и употреблять больше витаминов.