Из-за двух ДТП на Колтушинском шоссе водители встали в пробку

Петербуржцам и жителям области пришлось постоять в большой пробке на Колтушском шоссе из-за двойной аварии, передает 47news.
По предварительной информации, водитель "Форд Фокус" ехал из города, повернул влево и протаранил "Равон". От удара машина скатилась в яму, но водитель снова выжал газ и вылетел на дорогу, где ударил в бок "Мерседес". Сведений о пострадавших не было.
Местные жители уточнили, что инспекторов ДПС ждали более двух часов.
Ранее мы писали, что в Петербурге сбивший женщину пьяный водитель отделался условным сроком и штрафом.
Фото: 47news
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