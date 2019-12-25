Из-за двух ДТП на Колтушинском шоссе водители встали в пробку

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Петербуржцам и жителям области пришлось постоять в большой пробке на Колтушском шоссе из-за двойной аварии, передает 47news.

По предварительной информации, водитель "Форд Фокус" ехал из города, повернул влево и протаранил "Равон". От удара машина скатилась в яму, но водитель снова выжал газ и вылетел на дорогу, где ударил в бок "Мерседес". Сведений о пострадавших не было.

Местные жители уточнили, что инспекторов ДПС ждали более двух часов.

Ранее мы писали, что в Петербурге сбивший женщину пьяный водитель отделался условным сроком и штрафом.

Фото: 47news