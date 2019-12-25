В Петербурге сбивший женщину пьяный водитель отделался условным сроком и штрафом

Пострадавшая получила тяжелые травмы.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Александра Безрукавенко, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил женщину. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Авария произошла вечером 7 марта на улице Орджоникидзе. Безрукавенко, находясь за рулем Mitsubishi в пьяном состоянии, не справился с управлением и сбил женщину, а затем врезался в столб. В результате пострадавшая получила тяжелые травмы.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора учитывалось, что у подсудимого есть маленькие дети, страдающие тяжелыми заболеваниями. Его положительно охарактеризовали по месту работы.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года и на 2 года запретил управлять транспортными средствами. Кроме того, с Безрукавенко взыскали 273 тысячи рублей компенсации материального ущерба и 300 тысяч рублей возмещения морального вреда. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее в Петербурге дали условный срок мужчине, напавшему на участкового.

Фото: Piter.TV