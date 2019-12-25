Из-за "дистанционки" стоимость обучения в Петербурге снижать не будут

Об этом заявил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти.

В понедельник, 19 октября, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что из-за "дистанционки" стоимость обучения в Петербурге не изменится.

Демидов отметил, что этот вопрос был насущным весной, когда непростой семестр пришлось продолжить дистанционно. Тогда министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ответил, что сам по себе дистанционный или смешанный формат не ведет к уменьшению стоимости обучения. По словам председателя Совета ректоров, сравнивать заочный формат и дистанционный нельзя, потому как это " далеко не одно и то же".

Кроме того в этом году цену за обучение по указу министра не поднимали. Демидов уточнил, что если формат обучения изменяется на заочный, то вопрос со стоимостью нужно решать с конкретным вузом.

Ранее мы писали, что студенты СПбГЭУ переходят на дистанционное обучение.

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