Из-за "дебилов" полузащитник "Локомотива" лишился 1 миллиона рублей

Полузащитник "Локомотива" Денисов оставил грубую надпись в протоколе допинг-контроля.

СМИ узнали слово, из-за которого полузащитник московского "Локомотива", а в прошлом игрок "Зенита", Игорь Денисов лишился миллиона рублей.

Денисов был наказан клубом из-за слова "дебилы", которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля. Об этом сообщает "Чемпионат".

Как известно, процедура забора допинг-пробы затянулась, и Денисов подумал, что он может опоздать на тренировку, оставил такую запись в протоколе.

За это футболист был оштрафован "Локомотивом" на 1 млн рублей. Российское антидопинговое агентство получило извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.

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