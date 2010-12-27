Из-за "дебилов" полузащитник "Локомотива" лишился 1 миллиона рублей

СМИ узнали слово, из-за которого полузащитник московского "Локомотива", а в прошлом игрок "Зенита", Игорь Денисов лишился миллиона рублей.
Денисов был наказан клубом из-за слова "дебилы", которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля. Об этом сообщает "Чемпионат".
Как известно, процедура забора допинг-пробы затянулась, и Денисов подумал, что он может опоздать на тренировку, оставил такую запись в протоколе.
За это футболист был оштрафован "Локомотивом" на 1 млн рублей. Российское антидопинговое агентство получило извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.
Фото: pixabay