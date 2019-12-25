Из-за циклона 26 апреля в Петербурге пройдут дожди с мокрым снегом

Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

В понедельник, 26 апреля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять западная периферия циклонического вихря. Под его влиянием в городе на Неве пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня останется заметно ниже положенных по климату значений. Столбики термометра в городе покажут +5…+7 градусов, в области +3…+8. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Instagram / garold1949