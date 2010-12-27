Из-за бесхозного предмета закрыли "Звенигородскую" и переход на "Пушкинскую"

Пресс-служба метрополитена сообщает о закрытии станции "Звенигородская" из-за подозрительного предмета.

Вторую станцию метро закрыли в понедельник, 2 октября. прямо во время вечернего часа пик. В 17.45 пассажиров начали эвакуировать со станции "Звенигородская". Также закрыли переход на "Пушкинскую". Причина, по сообщению пресс-службы подземки, в бесхозном предмете. Пассажиры дожидаются открытия на соседней станции. Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии станции объявляют по громкой связи.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Маяковская" и переход закрыты из-за бесхозного предмета. Станция проверяли около часа и открыли в шестом часу.