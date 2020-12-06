Авария стала причиной крупного затора.

Из-за ДТП на проспекте Большевиков образовалась пробка. Авария произошла в ночь на 6 декабря в Невском районе Петербурга, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП с участием двух иномарок случилось на перекрестке Октябрьской набережной с проспектом Большевиков. Последствия столкновения запечатлены на видео с места происшествия, которым поделились пользователи соцсетей. У одной из машин оказалась сильно повреждена передняя часть, у другой – задняя.

Объезжать автомобили другим водителям приходилось по встречной полосе. Закономерно, что после аварии в обе стороны движения образовалась крупная пробка. Дорожное движение пришло в норму только спустя 20 минут, сообщили очевидцы.

На месте происшествия работали экстренные службы.

Видео: vk.com/spb_today