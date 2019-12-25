Из-за коронавируса в Петербурге закрыли более 90 кафе и ресторанов

Также лидируют в антитопе по закрытию магазины одежды и аксессуаров.

С начала пандемии коронавируса в Петербурге закрылось 93 кафе и ресторана, передают РИА "Новости" со ссылкой на экспертов компании JLL.

Согласно исследованию, за первые полгода 2021 года закрылось 31 заведение общепита. Суммарно они занимали 5 тысяч "квадратов". Виной тому – переход на удаленный режим работы, высокая заболеваемость новым вирусом и ограничения.

Судя по данным, доля свободных площадей в торговых центрах достигла 4,6% с января по июнь. В торговых центрах закрылись 37% магазинов одежды, 15% точек развлечения, 9% магазинов детских товаров.Также существенные трудности в торговых центрах испытывают кинотеатры.

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Фото: Piter.tv