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Спасатели вытащили женщину из воды на Октябрьской набережной
Сегодня, 12:31
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Спасатели вытащили женщину из воды на Октябрьской набережной

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На вид пострадавшей около 40 лет.

Спасатели вытащили из воды женщину лет 40 на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в 13-м часу 22-го декабря у дома №44. Пострадавшей оказывают первую помощь. На место следует бригада скорой медицинской помощи. 

Детали произошедшего пока не известны.

На прошлой неделе женщина сорвалась с моста Александра Невского. Происшествие попало на видео. Женщину удалось спасти, однако в каком состоянии она находится сейчас, не сообщается. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: набережная, спасение, человек в воде
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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