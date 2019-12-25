Спасатели вытащили женщину из воды на Октябрьской набережной

Спасатели вытащили из воды женщину лет 40 на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Инцидент произошел в 13-м часу 22-го декабря у дома №44. Пострадавшей оказывают первую помощь. На место следует бригада скорой медицинской помощи.
Детали произошедшего пока не известны.
На прошлой неделе женщина сорвалась с моста Александра Невского. Происшествие попало на видео. Женщину удалось спасти, однако в каком состоянии она находится сейчас, не сообщается.
Фото: Piter.TV
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