Из реестра иноагентов исключили координатора движения "Голос"* Костылеву

Костылеву внесли в список иноагентов в сентябре 2021 года.

Во вторник, 23 августа, Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ — иностранных агентов координатора движения "Голос"* (внесено в список иноагентов) в Петербурге Полину Костылеву.

Как сообщили в телеграм-канале Минюста, это решение приняли на "основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти". Костылеву внесли в список иноагентов в сентябре 2021 года.

*Минюст включил движение "Голос" в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов в августе 2021 года.

Фото: Вконтакте / Полина Костылева