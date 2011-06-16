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Из реестра иноагентов исключили координатора движения "Голос"* Костылеву
Сегодня, 19:35
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Из реестра иноагентов исключили координатора движения "Голос"* Костылеву

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Костылеву внесли в список иноагентов в сентябре 2021 года. 

Во вторник, 23 августа, Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ — иностранных агентов координатора движения "Голос"* (внесено в список иноагентов) в Петербурге Полину Костылеву. 

Как сообщили в телеграм-канале Минюста, это решение приняли на "основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти". Костылеву внесли в список иноагентов в сентябре 2021 года. 

*Минюст включил движение "Голос" в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов в августе 2021 года.

Фото: Вконтакте / Полина Костылева

Теги: иноагенты, минюст, реестр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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