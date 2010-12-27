Из петербургского офиса Роскомнадзора эвакуировали 25 человек из-за сообщения о бомбе

В Северной столице "прикололись" над сотрудниками "Роскомнадзора": аноним рассказал о "бомбе" в офисе организации.

В петербургском отделении Роскомнадзора днем 23 апреля правоохранительным органом пришлось эвакуировать персонал заведения. В полицию поступило сообщение о заложенной бомбе.

Инцидент произошел в 14 часов дня на Садовой улице, 14. В общей сложности на улицу вывели 25 сотрудников офиса. По данным диспетчера экстренной службы, звонок поступил от неизвестной женщины. Позже специалисты установили, что злоумышленница использовала мобильное устройство, чтобы связаться со службами. Номер телефона зарегистрирован на 29-летнюю местную жительницу. В настоящее время ее разыскивают.

При проверки здания оперативники не нашли опасных или подозрительных предметов и веществ.

Фото: Pixabay.com

