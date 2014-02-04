Освобождаются 15 объектов нежилого фонда, которые находятся в городской собственности.

Из нескольких домов-памятников в Петербурге выселили нелегальных жильцов. Об этом 15 октября Piter.tv рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга (ККИ). Сотрудники комитета совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества за минувшую неделю начали освобождать 15 объектов нежилого фонда, которые находятся в городской собственности. Общая площадь освобожденных объектов составила порядка 1,7 тыс. квадратных метров.

Выяснилось, что пять объектов нежилого фонда незаконно использовались для жилья и в качестве складов в домах на проспекте Добролюбова, Садовой, Серпуховской и Кронверкской улицах, а также в поселке Решетниково рядом с Зеленогорском. Добровольно было освобождено помещение в доме на Введенской улице (это объект культурного наследия "Дом П.Н. Парусова"), а также помещение на Малом проспекте Петроградской стороны.

В числе незаконно занимаемых помещений в зданиях были дома, которые являются объектами культурного наследия – "Дом И.В. Аничкова" и "Особняк и доходный дом И.Е. Ритинга", "Дом Первого Российского Страхового Общества".

Кроме того, сотрудники комитета определили, что под офисы были использованы помещения на цокольном этаже дома в переулке Пирогова, в доме на улице Шамшева и на Конюшенной улице в городе Павловске, расположенное в здании-объекте культурного наследия федерального значения.

Часть помещений освобождена, опечатана и опломбирована. Из остальных вывозится имущество и мусор, после чего помещения также будут опечатаны.

Фото: пресс-служба ККИ