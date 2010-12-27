Из "MAZA Park" на проспекте Просвещения уволили 150 человек: людям не выдали зарплату

С января этого года здание со всем оборудованием принадлежит новому владельцу.

Сотрудники развлекательного центра Maza Park на проспекте Просвещения сообщили о массовых увольнениях и задержках заработной платы. В редакцию Piter.TV с просьбой о помощи обратилась группа работников этой организации.

По их словам, на этой неделе в MAZA Park на проспекте Просвещения уволили всех сотрудников. Под внезапное сокращение попали консержи, кассиры, менеджеры "MAZA Park", а также работники фудкорта, бара, боулинга и бильярда. Всего без работы оказались около 150 человек персонала и управленцев. Менеджерам и другим работникам развлекательного центра не объяснили причины такого решения руководства. К тому же, персонал "MAZA Park" не получил за зарплату за последний месяц.

Зарплату нам платили 5 числа каждого месяца. 5 апреля никто из нас ее не получил. Нам говорили: такое бывает, ждите. А.А. , сотрудник "MAZA Park" на проспекте Просвещения.

По комментариям видно, что развлекательный парк работал в марте и апреле 2018 года

Свои деньги работники и управляющие ждали несколько недель и продолжали работу. Но 23 апреля всем сотрудникам внезапно объявили: "MAZA Park" закрыт. В среду, 25 апреля, в здании на улице Хошимина уже разбирали боулинг и бар. Все оборудование вывозили из комплекса. Там же на данный момент работаю бывшие менеджеры "MAZA Park". Они пытаются добиться от руководства, чтобы бывшие сотрудники парка получили хотя бы какие-нибудь деньги за отработанные дни. На сегодняшний день, по данным одного из собеседников Piter.TV, задолженность перед персоналом составляет около 2 миллионов рублей.

Piter. TV связался с пресс-службой "MAZA Парка". Там подтвердили факт закрытия развлекательного центра и рассказали, что с января этого года здание со всем оборудованием принадлежит новому владельцу. Фактически, новое юрлицо продолжало работать под старой вывеской.

Сделка по продаже здания на улице Хошимина состоялась в начале текущего года. Сейчас там абсолютно другие собственники. К сожалению, мы не можем отвечать за них Татьяна К, пресс-секретарь "MAZA Park".

Бренд развлекательного центра остается за прежними хозяевами. Здание на Хошимина новоиспеченные владельцы не имеют право дальше использовать, как известный развлекательный центр. Бывшие сотрудники "MAZA Park" добавили, что они не были в курсе официальной смены владельца.

Такую информацию нам не объявляли. И особо это никого не интересовало. Мы каждые полгода переоформлялись на новую компанию, и постоянно менялись юридические лица А А., сотрудник сотрудник "MAZA Park" на проспекте Просвещения.

Ранее издание "Фонтанка" еще три года назад писало о том, что здание на улице Хошимина продадут с молотка. Журналисты писали, что Российский аукционный дом 24 декабря 2015 должен был подвести итоги торгов по продаже 100% долей ООО "БАСК". Этой организации на тот момент и принаждежало данное здание. Впрочем, судя по отзывам клиентов Maza Park на "Яндекс.Картах", развлекательный центр на Просвещения работал, минимум, до середины апреля.

Фото: ВКонтакте.