Из ларька у "Девяткино" изъяли контрафактной одежды на 100 000 рублей

В Петербурге продолжается борьба с китайскими подделками под известные бренды одежды.

Полиция Петербурга накрыла ларек с контрафактной одеждой и обувью неподалеку от станции "Девяткино". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД.

По данным ведомства, внутри торгового павильона были обнаружены мешки с китайскими вещами-подделками. Силовики изъяли у торговцев не менее 50 предметов: речь идет об обуви, рюкзаках, джинсах и куртках с лейблами от известных брендов. Все они не имели никакого отношения к крупным мировым производителям.

Позже полиция установила личность владельца ларька. Им оказался 29-летний мигрант из ближнего зарубежья. Сейчас УТ МВД возбудило административное производство по статье "Производство в целях сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака". Общая стоимость изъятых вещей превысила 100 000 рублей.