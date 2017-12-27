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Из ларька у "Девяткино" изъяли контрафактной одежды на 100 000 рублей
Сегодня, 12:27
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Butenko
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Из ларька у "Девяткино" изъяли контрафактной одежды на 100 000 рублей

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В Петербурге продолжается борьба с китайскими подделками под известные бренды одежды.

Полиция Петербурга накрыла ларек с контрафактной одеждой и обувью неподалеку от станции "Девяткино". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД.

По данным ведомства, внутри торгового павильона были обнаружены мешки с китайскими вещами-подделками. Силовики изъяли у торговцев не менее 50 предметов: речь идет об обуви, рюкзаках, джинсах и куртках с лейблами от известных брендов. Все они не имели никакого отношения к крупным мировым производителям.

Позже полиция установила личность владельца ларька. Им оказался 29-летний мигрант из ближнего зарубежья. Сейчас УТ МВД возбудило административное производство по статье "Производство в целях сбыта товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака". Общая стоимость изъятых вещей превысила 100 000 рублей.

 

Теги: девяткино , контрафакт , новости питера , происшествия спб , что случилось в петербурге
Категории: Криминальные происшествия

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