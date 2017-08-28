Из квартиры на Васильевском вынесли коллекцию монет

Мужчина обнаружил пропажу, предположительно, через пару месяцев

Из шестикомнатной квартиры петербургского бизнесмена неизвестные грабители вынесли коллекцию ценных монет и украшений. Сорокалетний хозяин квартиры, расположенной на Наличной улице, обратился в полицию после обнаружения пропажи.

Как стало известно, бизнесмен обнаружил, что в квартире чего-то не хватает, далеко не сразу: по данным СМИ, временной промежуток, в который могло произойти ограбление, он оценил в несколько месяцев. Кражу со взломом могли совершить в период с 22 мая по 26 августа 2017 года.

По оценкам хозяина квартиры, преступники похитили несколько сотен евро, 40 тысяч рублей, а также золотую и полтора десятка серебряных коллекционных монет. Их стоимость потерпевший оценил в 85 000 рублей. Также пропал целый мешок ювелирных украшений: кольца, серьги, подвески, зажимы и пр. из золота и серебра общей стоимостью 400 тысяч рублей. Общий ущерб бизнесмен оценил в 718 000 рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Видео: архив