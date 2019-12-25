Неизвестный вынес из квартиры на Богатырском алкоголь и украшения на миллион рублей

Полиция уже ищет вора.

В минувшее воскресенье, 5 июля, к полицейским Приморского района обратился 40-летний петербуржец с жалобой о краже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, неизвестный обокрал квартиру заявителя на Богатырском проспекте, 49 корпус 2.

Злоумышленник пробрался в жилище, вероятно, в отсутствие хозяина – в период с 3 июля до полуночи 5 июля. Из квартиры пропали часы, ювелирные изделия и дорогой алкоголь, общий ущерб владелец ценностей оценил в миллион 133 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет вора.

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