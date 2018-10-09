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Петербуржцам показали три послания из грифонов на Банковском мосту
Сегодня, 17:47
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Alena_Zinovieva

Петербуржцам показали три послания из грифонов на Банковском мосту

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Одно из пожеланий точно сбылось.

Петербуржцам показали три послания, которые достали из грифонов во время реставрации Банковского моста. Снимки опубликовал на своей странице "ВКонтакте" глава города.

Напомним, ранее в Петербурге существовала традиция — кидать в грифонов на Банковском мосту записки с пожеланиями и монетки "На удачу". Во время реставрации записки из скульптур достали, а пустоты убрали.

В комментариях под опубликованными снимками нашелся один из владельцев записки. Петербуржец Игорь Плотников узнал свой почерк и заявил, что его желание сбылось. 7-8 лет назад он попросил следующее: "Я очень хочу, чтобы мы с Котей поженились и были счастливы!".

Ранее мы писали, что Банковский мост открыли после двухлетней реставрации.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: банковский мост, грифоны, послания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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