Петербуржцам показали три послания из грифонов на Банковском мосту

Одно из пожеланий точно сбылось.

Петербуржцам показали три послания, которые достали из грифонов во время реставрации Банковского моста. Снимки опубликовал на своей странице "ВКонтакте" глава города.

Напомним, ранее в Петербурге существовала традиция — кидать в грифонов на Банковском мосту записки с пожеланиями и монетки "На удачу". Во время реставрации записки из скульптур достали, а пустоты убрали.

В комментариях под опубликованными снимками нашелся один из владельцев записки. Петербуржец Игорь Плотников узнал свой почерк и заявил, что его желание сбылось. 7-8 лет назад он попросил следующее: "Я очень хочу, чтобы мы с Котей поженились и были счастливы!".

Ранее мы писали, что Банковский мост открыли после двухлетней реставрации.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов