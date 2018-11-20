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Из горящего жилого здания в Ленобласти вывели 20 человек, спасли четверых
Сегодня, 13:51
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KaterinaKono13

Из горящего жилого здания в Ленобласти вывели 20 человек, спасли четверых

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В настоящее время пламя ликвидировано, осуществляется проливка квартир.

В минувший вторник, в поселке Лупполово во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание одной из квартир в жилом пятиэтажном здании.Об этом сообщили очевидце, опубликовав пост с фотографиями и комментариями в паблике социальной сети "ВКонтакте" ОУ "Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское".

Из полыхающего многоквартирного здания пожарным удалось вывести порядка 20 человек,  а также спасти еще четверых, которые не смогли предвигаться самостоятельно.

На месте работал дежурный караул ПСС Агалатово и ПЧ-147.

В настоящее время пламя ликвидировано, осуществляется проливка квартир. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"

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Категории: Лента новостей, Происшествия,

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