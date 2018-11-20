Из горящего жилого здания в Ленобласти вывели 20 человек, спасли четверых

В настоящее время пламя ликвидировано, осуществляется проливка квартир.

В минувший вторник, в поселке Лупполово во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание одной из квартир в жилом пятиэтажном здании.Об этом сообщили очевидце, опубликовав пост с фотографиями и комментариями в паблике социальной сети "ВКонтакте" ОУ "Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское".

Из полыхающего многоквартирного здания пожарным удалось вывести порядка 20 человек, а также спасти еще четверых, которые не смогли предвигаться самостоятельно.

На месте работал дежурный караул ПСС Агалатово и ПЧ-147.

В настоящее время пламя ликвидировано, осуществляется проливка квартир. Также выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ОУ "Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"