Сведений о пострадавших нет.

Из горящего дома в Балашихе спасли 15 человек. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. По информации от гУ МЧС, заполыхали второй этаж жилого здания, а также кровля. В общей сложности пострадала территория в 150 квадратных метров.

В Московской области, Балашихе, на улице Калинина, дом 6 произошло загорание на втором этаже и кровли жилого двухэтажного дома на общей площади 150 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В главке напомнили, что локализация пламени зафиксирована специалистами в 06:43 часа утра 21 апреля. К 07:05 утра произошла ликвидация открытого горения. К 08:30 ГУ МЧС заявили о полной ликвидации возгорания. В настоящее время сведения о пострадавших не поступали.

В промзоне на Волхонском шоссе ночью тушили крупный пожар.

Фото: Piter.tv